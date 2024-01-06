Цеков объяснил, зачем Киев хочет получить российские активы Цеков: Украина привыкла жить за счет РФ и поэтому просит передать ее активы

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, которые приводит РИА Новости, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».

Вообще, что касается [украинского президента Владимира] Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России. Россия создала Украину как государство старанием наших предков, которые гибли за эти украинские земли миллионами, и эти земли оказались в составе Украины, — сказал Цеков.

Сенатор рассказал, что хорошо знает политическую верхушку Украины, которая всегда говорит о «десяти процентах откатов». Порой эти требования, по его словам, достигали 50 и более процентов. Цеков считает, что киевские власти «разбазарили все», что досталось им от Советского Союза.

Владимир Владимирович [Путин] пришел и, как говорится, очень быстро навел порядок в этих взаимоотношениях с Украиной, за что его верхушка украинского сообщества и ненавидит, — объяснил член Совфеда.

Ранее Зеленский заявил, что решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В новом году международное сообщество должно добиться ощутимого прогресса в этом вопросе, добавил украинский президент. На пути к этой цели Киев полагается на поддержку «Большой семерки», указал он.