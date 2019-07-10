https://static.news.ru/photo/15c58e7e-a320-11e9-ab23-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с телеканалом NewsOne, заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство, сообщила пресс-служба лидера страны.

Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться, — сказал Зеленский.

Телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne. Созвать Совет национальной безопасности и обороны предложила депутат Рады Анна Гопко, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём». И вскоре украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона, в качестве причины назвав угрозы прямой физической расправы с журналистами.

Как ранее писал News.ru, NewsOne потребовал от властей страны прекратить давление на коллектив из-за инициативы о проведении телемоста с Россией.