https://static.news.ru/photo/ba8dcea0-a314-11e9-9029-fa163e074e61_1024.jpg Фото: amp.znaj.ua

Украинский телеканал NewsOne потребовал от властей страны прекратить давление на коллектив из-за инициативы о проведении телемоста с Россией.

Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины, — говорится в заявлении коллектива, опубликованном на сайте канала.

В тексте также говорится, что помимо уголовного производства, открытого Генпрокуратурой и СБУ, не утихают и публичные обвинения со стороны глав органов государственной власти.

Телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne. Созвать Совет национальной безопасности и обороны предложила депутат Рады Анна Гопко, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём». И вскоре украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона, в качестве причины назвав угрозы прямой физической расправы с журналистами.

Как ранее писал News.ru, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» зарегистрировано в рамках дела против телеканала NewsOne.