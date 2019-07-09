Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что уголовное дело по статье «финансирование терроризма» зарегистрировано в рамках дела против телеканала NewsOne, который пытался организовать телемост с Россией.
Должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ — одни и те же люди, — цитирует Луценко РИА Новости.
Телемост подвергся жёсткой критике со стороны украинских политиков и журналистов, как только стало известно о его подготовке. Депутат Рады Анна Гопко предложила созвать Совет национальной безопасности и обороны, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём». В итоге украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона, в качестве причины назвав угрозы физической расправы с журналистами.
Как ранее писал News.ru, генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы обсудить ситуацию вокруг телемоста.