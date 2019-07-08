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Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы обсудить ситуацию вокруг телемоста.

Голованов объяснил, что телемост задумывался как проект без политики. Журналисты хотели обсудить судьбу более трёх миллионов украинцев, которые сейчас живут на территории РФ.

Владимир Александрович, вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить на наши вопросы, — написал продюсер в Facebook.

Кроме того, он отметил, что российский телеведущий Дмитрий Киселёв не причастен к организации телемарафона.

Как ранее писал News.ru, российский журналист Владимир Соловьёв заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский из творческого человека превращается в "держиморду".Таким образом он прокомментировал экстренное обращение президента Украины из-за намерения местного канала провести телемост с РФ.