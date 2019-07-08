https://static.news.ru/photo/5a7044fc-a171-11e9-b96f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между РФ и Украиной.

У нас нет никаких оснований для отмены телемоста, - сообщили в пресс-службе холдинга, информирует ТАСС .

Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона с коллегами из России. В качестве причины называются угрозы прямой физической расправы с журналистами. Несмотря на это, Кремль одобрил инициативу российского и украинского телеканалов о проведении телемоста, это решение заслуживает самой высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между Украиной и Россией дешёвым, но опасным предвыборным пиар-ходом, цель которого — вновь поделить общественность на два лагеря.

Как писал News.ru, телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne. Созвать Совет национальной безопасности и обороны предложила депутат Рады Анна Гопко, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём». Телемост состоится 12 июля в 18:00 мск. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской.