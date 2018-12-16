Половина японцев согласны на уступки по Курильскому вопросу

https://news.ru/storage/news/c059bb9b35cc08ea2c60caf66f2981fa/d7d203f4-cc83-4ede-a8e9-6138b5f525b4_850.jpg Alexandr Liskin/ Global Look Press

Больше половины японцев считают, что правительство на переговорах с Россией должно сфокусироваться на возвращении двух из четырёх спорных островов. Статус оставшихся предлагается определить в ходе дальнейших консультаций.

С положением о возврате островов, а статус двух оставшихся определить позже согласились 53,2% опрошенных. 28,6% проголосовали за возврат всех четырёх островов. При этом 7,3% заявили, что Японии удастся вернуть лишь два острова, сообщает агентство Kyodo.

Как ранее писал News.ru, Россия не планирует передавать Курильские острова под юрисдикцию Японии. Этот вопрос никогда не обсуждался вслух между главами двух стран.

Президент РФ Владимир Путин на последней встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудили лишь совместную экономическую работу на Курильских островах, заявил постоянный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.