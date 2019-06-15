https://static.news.ru/photo/35eb2b5e-8f8a-11e9-a8a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zhang Yu/Xinhua/Global Look Press

В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в центре столицы Сомали Могадишо не менее восьми местных жителей были убиты, ещё 16 получили ранения.

Как передаёт агентство Associated Press, самодельная бомба была заложена в припаркованный неподалёку от парламентского комплекса автомобиль.

Спустя некоторое время вблизи аэропорта сработало ещё одно взрывное устройство, при этом тут обошлось без жертв и пострадавших.

Уточняется, что ответственность за произошедшее уже взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аш-Шабаб» (обе запрещены в РФ).

Ранее в центре Берлина была обнаружена неразорвавшаяся американская 100-килограммовая бомба времён Второй мировой войны, писал News.ru.