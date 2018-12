Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой изящной

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и художественно оформленной. Её выполнят не из бетона, как ожидается, а из стальных реек.

Так президент США ответил демократам, которые выступают против бетонной стены с Мексикой. Стена «будет расти быстро и сохранит нам миллиарды долларов в месяц, когда будет завершена», написал Трамп во вторник, 18 декабря, на своей странице в Twitter.

The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall - but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it....