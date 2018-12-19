USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой изящной

Президент США Дональд Трамп Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и художественно оформленной. Её выполнят не из бетона, как ожидается, а из стальных реек.

Так президент США ответил демократам, которые выступают против бетонной стены с Мексикой. Стена «будет расти быстро и сохранит нам миллиарды долларов в месяц, когда будет завершена», написал Трамп во вторник, 18 декабря, на своей странице в Twitter.

«Демократы заявляют громко и ясно, что не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы строим стену из художественно оформленных стальных реек, через которые всё видно. Она будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность, которую заслуживают наши граждане», — гласит сообщение.

Возведение стены на границе с южным соседом для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Теперь он требует от Конгресса США $5 млрд на её строительство.

Ранее News.ru сообщал, что федеральные агентства США и Белый дом начали заблаговременно готовиться к приостановке работы федерального правительства. Это случится, если Трамп и демократы в Конгрессе не договорятся по вопросу финансирования строительства стены. Сроки утверждения бюджета США на новый финансовый год истекают 21 декабря.


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
в мире 14:31, 13 декабря 2018
Жена Трампа рассказала о его методах принятия решений
в мире 09:50, 7 декабря 2018
Трамп призвал одобрить стену между США и Мексикой
в мире 04:22, 26 ноября 2018
США открыли основной переход на границе с Мексикой
Лента новостей
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
Другие новости
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top