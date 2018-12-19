Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой изящной

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и художественно оформленной. Её выполнят не из бетона, как ожидается, а из стальных реек.

Так президент США ответил демократам, которые выступают против бетонной стены с Мексикой. Стена «будет расти быстро и сохранит нам миллиарды долларов в месяц, когда будет завершена», написал Трамп во вторник, 18 декабря, на своей странице в Twitter.

«Демократы заявляют громко и ясно, что не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы строим стену из художественно оформленных стальных реек, через которые всё видно. Она будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность, которую заслуживают наши граждане», — гласит сообщение.

The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall - but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Возведение стены на границе с южным соседом для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Теперь он требует от Конгресса США $5 млрд на её строительство.

Ранее News.ru сообщал, что федеральные агентства США и Белый дом начали заблаговременно готовиться к приостановке работы федерального правительства. Это случится, если Трамп и демократы в Конгрессе не договорятся по вопросу финансирования строительства стены. Сроки утверждения бюджета США на новый финансовый год истекают 21 декабря.