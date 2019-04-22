Политика государств зависит не только от объективных обстоятельств, но и от личности руководителей. News.ru продолжает рассказывать о биографиях, семьях и личных увлечениях мировых лидеров. Этот материал посвящён президенту США Дональду Трампу.

Прирождённый бизнесмен

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Джон Трамп родился в Нью-Йорке в 1946 году в семье бизнесмена-миллионера. По отцовской линии американский лидер имеет немецкие корни. Дедушка Фредерик Трамп (урождённый Трумпф) приехал в Америку в возрасте 16 лет в 1885 году и здесь встретил будущую жену немку Элизабет Крайст. Родители нынешнего президента Фред Круст Трамп и Мэри Энн Маклауд поженились в 1936 году, в семье помимо Дональда было ещё четверо детей (сыновья Фред-младший и Роберт, дочери Мэриэнн и Элизабет).

С детства Дональд Трамп отличался активным и непоседливым характером, из-за чего у него постоянно были проблемы с поведением. Чтобы как-то направить энергию сына в позитивное русло, родители забрали его из общеобразовательной школы в Форест-Хилс и отдали учиться в Нью-Йоркскую военную академию. В новом учебном заведении будущему лидеру нации нравилось, он показывал хорошие успехи в учёбе, представлял честь академии на различных спортивных соревнованиях.

Элизабет Крайст и Фредерик Трамп wikimedia.org

Но становиться военным будущий президент не собирался. «После окончания Нью-Йоркской военной академии в 1964 году я думал о поступлении в киношколу… но в итоге решил, что недвижимость — это более прибыльный бизнес. Поэтому я подал заявление в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета и поступил… Я так радовался, когда её окончил. Я сразу же поехал домой и начал работать у отца», — писал Трамп про свои юношеские годы в книге «Искусство заключать сделки».

В 1968 году Трамп получил степень бакалавра по экономике и пошёл работать в фирму отца, специализирующуюся на недвижимости. Это определило основное занятие Трампа на многие годы вперёд. Будущий президент начал бизнес с предоставления домов в аренду представителям среднего класса. Одним из первых проектов Трампа стала модернизация 1200-квартирного комплекса в Цинциннати, который удалось продать за $12 млн, при этом чистая прибыль составила половину этой суммы. В возрасте 28 лет Трамп выиграл первый крупный тендер. За обещание реконструировать купленный за бесценок брошенный отель правительство предоставило молодому бизнесмену налоговые льготы сроком на 40 лет, в результате Трамп на месте старой гостиницы построил роскошный Grand Hyatt. Второй большой проект — строительство 58-этажной башни с 25-метровым водопадом внутри Trump Tower — принёс предпринимателю известность в среде мировых торговцев недвижимостью. В 1982-м Трамп реконструировал гостиницу, которая в итоге стала самым дорогим отелем-казино мира под названием Trump Plaza Hotel and Casino стоимостью в $250 млн.

Попав в список наиболее успешных градостроителей Нью-Йорка, Дональд Трамп получал всё новые и новые контракты, при этом он иногда брался за проекты, которые казались полностью провальными. Например, в 1980 году власти Нью-Йорка взялись за реконструкцию катка в Центральном парке. Проект был рассчитан на 2,5 года, но не был завершён и к 1986-му, хотя из городского бюджета было потрачено $12 млн. Тогда за стройку принялся Трамп и закончил её за шесть месяцев, сэкономив при этом $750 тыс. из заложенных в бюджете $3 млн.

Однако вскоре за успехом пришла полоса неудач. В 1989 году разразился очередной мировой финансовый кризис, и Трамп чуть не превратился в банкрота с суммарными личными долгами и обязательствами своей фирмы свыше $1 млрд. На протяжении всех 1990-х будущему президенту пришлось находить различные способы поддерживать бизнес на плаву, постепенно освобождаясь от долгов. Новая волна удачного ведения дел началась в 2000-е, пока кризис 2008 года чуть было опять не поставил предпринимателя на грань банкротства.

Дональд Трамп Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Интерес к политике у Трампа проснулся в 2000 году, когда он решил выдвигаться на пост президента США от Партии реформ. Однако тогда он смог только выиграть праймериз среди сторонников партии в нескольких штатах. В следующий раз Трамп активно заявил о себе уже в 2015 году, решив баллотироваться на главный пост в стране от республиканцев. Вопреки прогнозам политологов Трампу удалось завоевать симпатии сторонников Республиканской партии, и его фамилия была включена в бюллетень на общенациональных выборах. В ноябре 2016-го Трамп получил поддержку большинства штатов и стал хозяином Белого дома.

Трижды женатый

Президент США женился трижды. Первой супругой Трампа стала его ровесница, чехословацкая лыжница, а впоследствии фотомодель Ивана Зельничкова. Свадьба с ней в 1977 году позволила уже после избрания Трампа президентом обвинять его в связях с советской разведкой. Из рассекреченных в 2016-м документов спецслужб Чехословакии следует, что секретные агенты пристально следили за супругами, а в Праге читали все письма, которые Ивана Зельничкова отправляла на родину своему отцу Милошу Зельничеку — тайному осведомителю органов госбезопасности. Спецслужбы плотно опекали Трампа и жену во время их поездок в Чехословакию, там же местные журналисты однажды спросили Зельничкову, не хочет ли её супруг заняться политикой.

Зельничкова родила Трампу троих детей: сыновей Дональда (1977), Эрика (1984) и дочь Иванку (1981). Сейчас Иванка работает советником отца-президента, в Дональд и Эрик продолжают вести семейный бизнес. Некоторые их проекты, вроде строительства инфраструктуры для китайского «Нового Шёлкового пути» в Индонезии или нахождение офиса крупнейшего китайского банка ICBC в Trump Tower, дали пищу для обвинений в связи семьи президента с китайским правительством. Дети Трампа от первого брака принесли своему отцу восемь внуков.

С Зельничковой Трамп развёлся после 15 лет брака, а на следующий год 47-летний бизнесмен женился на 29-летней актрисе и продюсере Марле Мейплз. За два месяца до свадьбы у пары родилась дочь Тиффани, названная так в честь фирмы-производителя предметов роскоши Tiffany&Co. Сейчас дочь президента поёт на эстраде и работает фотомоделью, а в 2016-м активно участвовала в предвыборной кампании отца. В 1999 году Трамп развёлся с Мейплз. Позже он объяснил, что его увлечённость бизнесом мешала семейной жизни: «Я только знаю, что им (Зельничковой и Мейплз) было очень трудно соперничать с тем, что я люблю. Я действительно люблю то, что делаю». Сама вторая супруга Трампа объяснила развод тем, что так и не смогла полюбить мужа по-настоящему. По её словам, на момент свадьбы у Трампа были деньги и власть, но он так и не смог завоевать её сердце.

Марла Мейплз и Дональд Трамп Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2004 году Дональд Трамп сделал предложение фотомодели из Словакии Мелании Кнавс. Миллиардер предложил выйти за него в день, когда его избранница отмечала 34-летие. В начале следующего года Дональд и Мелания сыграли пышную свадьбу, на которой присутствовали известные американские деятели культуры и телеведущие, а платье невесты журналисты оценили в $200 тыс. В 2006-м у Трампа родился сын Бэррон Уильям, который, по свидетельству близких к американскому президенту людей, больше всего похож на отца, причём не только внешне, но и целеустремлённым характером. Бывший дворецкий Трампа вспоминал, что в возрасте двух лет во время подачи завтрака Бэррон произнёс: «Садись, Тони, нам надо поговорить». Сейчас младший сын президента показывает хорошие успехи в учёбе, особенно в освоении точных наук и компьютерных технологий. Возможно, в этом свою роль сыграла родительская забота. По утверждению Мелании, воспитание сына она воспринимает как свою главную работу в жизни, при этом Трампы отказались от услуг нянь. Несмотря на большое внимание к семейным делам, Мелания успевает в роли первой леди принимать участие в различных торжественных мероприятиях и выступать с гуманитарными инициативами. Такая деятельность нравится рядовым избирателям — согласно соцопросам, личный рейтинг супруги президента выше, чем самого Дональда Трампа.

Но американского лидера нельзя назвать примерным семьянином. После его избрания в СМИ разгорелся скандал, связанный с тем, что, уже будучи женатым на Мелании, Трамп имел связь с порноактрисой Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд). По воспоминаниям звезды фильмов для взрослых, она не испытывала симпатии к миллиардеру, а просто согласилась оказать сексуальные услуги за деньги. Позже за молчание адвокаты Трампа заплатили Сторми Дэниелс $150 тыс., но история получила огласку, и Трампа стали называть в прессе «первым порнопрезидентом».

Разносторонние увлечения

Дональд Трамп имеет много разных хобби и увлечений. В юношеские годы он играл в волейбол, футбол и бейсбол, а за участие в соревнованиях получал награды. Позже Трамп освоил гольф, которым увлекается и сейчас. Любит американский лидер наблюдать и за единоборцами, известно, что Трамп не пропустил ни одного боя с участием российского спортсмена Фёдора Емельяненко.

Не чужд хозяин Белого дома и музыке. Себя он называет меломаном, так как любит слушать как классические произведения, так рэп и регги. «Я всегда с огромным удовольствием слушаю песни Фрэнка Синатры, Тони Беннетта и Элтона Джона. Я также большой фанат Эминема. Регги расслабляет меня, снимает нервное напряжение. А в Trump Tower мы чего только ни слушаем — от вариаций на тему Moon River до знаменитых фортепианных концертов Рахманинова», — признавался Трамп. По его утверждению, он способствовал успешной карьере певицы Леди Гаги.

Ещё одним серьёзным увлечением Трампа была организация конкурсов красоты, с 1996 по 2015 годы он был владельцем «Мисс Вселенная». В 2013 году конкурс прошёл в российской столице, что потом дало дополнительный повод говорить о связях Трампа с российской разведкой.

Настоящей страстью Трампа можно считать его желание быть на телеэкране. Он был телеведущим нескольких передач, снялся в эпизодических ролях в ряде фильмов. Избравшись президентом, Трамп не утратил навыки шоумена и многие свои телеинтервью украшает запоминающимися шутками.

Но от чего точно далёк американский президент, так это от вредных привычек. Дональд Трамп, как утверждает он сам, ни разу в жизни не курил и не употреблял алкоголь.

По религиозным убеждениям Трамп считает себя прихожанином пресвитерианской церкви, к которой принадлежала его мать. Хозяин Белого дома неоднократно говорил, что считает Библию главной книгой в своей жизни и часто посещает религиозные службы, но при этом не помнит, чтобы просил у Бога прощения. «Если я делаю что-то неправильно, то пытаюсь это исправить, не обращаясь к богу», — признавался Трамп журналистам.