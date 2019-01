Трамп рассказал о своём вежливом поведении

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с лидерами демократов в Конгрессе он вёл себя вежливо, а не бил в гневе по столу, как утверждает лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер.

Cryin Chuck told his favorite lie when he used his standard sound bite that I “slammed the table & walked out of the room. He had a temper tantrum.” Because I knew he would say that, and after Nancy said no to proper Border Security, I politely said bye-bye and left, no slamming!