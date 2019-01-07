USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent57.67 $ Bitcoin4,021.64 $
МОСКВА-10°C18:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

США пытаются возобновить переговоры с Ираном

Ali Parsian/Ropi/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Соединённые Штаты дважды пытались возобновить переговоры с иранскими властями.

«Во время моего пребывания в Афганистане американцы дважды предлагали нам возобновить переговоры», — цитирует его IRNA.

По словам Али Шамхани, Тегеран не доверяет Вашингтону, поскольку США в одностороннем порядке вышли уже из ряда международных договоров.

Ранее News.ru писал, что Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Одной из главных тем переговоров станет повышение эффективности сотрудничества двух стран в области разведки.


#сша #иран
самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

читайте также
в мире 01:46, 7 января 2019
Пострадавших от землетрясения в Иране стало больше
в мире 19:57, 6 января 2019
Землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака
общество 12:05, 6 января 2019
Россия и Иран планируют совместные учения на Каспии
Лента новостей
спорт 18:33
Эксперты WADA прибудут в Россию
общество 18:33
Брат Уилана надеется на новый визит к родственнику
в мире 18:22
Сирийские курды потребовали от США разъяснений
общество 18:21
Онлайн-сервис ГИБДД внёс в базу фото нарушений
в мире 18:21
Юнкер и Мэй провели «дружеский разговор» по телефону
Другие новости
в мире 18:22
Сирийские курды потребовали от США разъяснений
в мире 18:21
Юнкер и Мэй провели «дружеский разговор» по телефону
в мире 18:17
Сотни беженцев вернулись в родные края в Сирии
в мире 18:04
Французский телеканал объявил бойкот «жёлтым жилетам»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top