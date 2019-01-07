США пытаются возобновить переговоры с Ираном

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Соединённые Штаты дважды пытались возобновить переговоры с иранскими властями.
«Во время моего пребывания в Афганистане американцы дважды предлагали нам возобновить переговоры», — цитирует его IRNA.
По словам Али Шамхани, Тегеран не доверяет Вашингтону, поскольку США в одностороннем порядке вышли уже из ряда международных договоров.
Ранее News.ru писал, что Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Одной из главных тем переговоров станет повышение эффективности сотрудничества двух стран в области разведки.