США пытаются возобновить переговоры с Ираном

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Соединённые Штаты дважды пытались возобновить переговоры с иранскими властями.

«Во время моего пребывания в Афганистане американцы дважды предлагали нам возобновить переговоры», — цитирует его IRNA.

По словам Али Шамхани, Тегеран не доверяет Вашингтону, поскольку США в одностороннем порядке вышли уже из ряда международных договоров.

Ранее News.ru писал, что Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Одной из главных тем переговоров станет повышение эффективности сотрудничества двух стран в области разведки.