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Ряд украинских епархий остались верны канонической УПЦ

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

О верности канонической Украинской православной церкви заявили несколько епархий на Украине.

На собраниях духовенств Волынской, Ровеньковской, Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой и Конотопской епархий священнослужители единогласно заявили о том, что продолжают поддерживать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и всю каноническую Украинскую православную церковь.

Ранее News.ru писал о том, что жители Милана стали свидетелями флешмоба, устроенного хором Киевской духовной академии в поддержку Украинской православной церкви.


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