Ряд украинских епархий остались верны канонической УПЦ

https://news.ru/storage/news/77530ce08575a684f6387fd1f5f18607/afa956ca-ab6d-42e9-aa20-662bceebcf3d_850.jpg Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О верности канонической Украинской православной церкви заявили несколько епархий на Украине.

На собраниях духовенств Волынской, Ровеньковской, Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой и Конотопской епархий священнослужители единогласно заявили о том, что продолжают поддерживать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и всю каноническую Украинскую православную церковь.

Ранее News.ru писал о том, что жители Милана стали свидетелями флешмоба, устроенного хором Киевской духовной академии в поддержку Украинской православной церкви.