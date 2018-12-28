Ряд украинских епархий остались верны канонической УПЦ

О верности канонической Украинской православной церкви заявили несколько епархий на Украине.
На собраниях духовенств Волынской, Ровеньковской, Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой и Конотопской епархий священнослужители единогласно заявили о том, что продолжают поддерживать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и всю каноническую Украинскую православную церковь.
Ранее News.ru писал о том, что жители Милана стали свидетелями флешмоба, устроенного хором Киевской духовной академии в поддержку Украинской православной церкви.