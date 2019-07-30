Предстоящие экономические реформы в стране озвучил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук. В первую очередь, Киев займётся приватизацией госкомпаний.
Ещё одна задача — сокращение дефицита бюджета. В планах — отмена моратория на продажу земли, сообщил Гончарук в интервью
Ранее News.ru сообщал, что представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать. Причиной этого станут политические эксперименты, в ходе которых к власти приходят люди без опыта и образования.