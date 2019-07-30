https://static.news.ru/photo/cd2ffa08-b320-11e9-b794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предстоящие экономические реформы в стране озвучил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук. В первую очередь, Киев займётся приватизацией госкомпаний.

Ещё одна задача — сокращение дефицита бюджета. В планах — отмена моратория на продажу земли, сообщил Гончарук в интервью Bloomberg . Также правительство хочет приватизировать железнодорожного оператора и почту.

Ранее News.ru сообщал, что представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать. Причиной этого станут политические эксперименты, в ходе которых к власти приходят люди без опыта и образования.