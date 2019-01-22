USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,284 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,596.02 $
МОСКВА-15°C21:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Ответственный за отношения с РФ замглавы Госдепа покинул пост

Уэсс Митчелл Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уэсс Митчелл

в мире [ версия для печати ]

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку. Он покинет свой пост 15 февраля. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

«Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии», — рассказал Палладино.

Госсекретарь США Майк Помпео высоко оценил работу своего помощника. Помпео также отметил, что ценил «советы и мудрость» Митчелла, когда он возглавлял европейскую рабочую группу в нынешней администрации. Об этом он написал в Twitter.

Действующий президент США Дональд Трамп лично назначил Митчелла на должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Он получил данный пост в сентябре 2017 года и занимался выстраиванием отношений с Россией и Украиной.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Россия не обречены на вечное соперничество, как это было в годы холодной войны. Данное заявление было сделано по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Он также отметил, что Россия должна поменять внешнеполитический курс, в том числе в отношении к украинскому государству.


#сша #Помпео #госсекретарь
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
в мире 19:05, 22 января 2019
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
оружие 01:18, 22 января 2019
США высмеяли российское «оружие Судного дня»
в мире 22:08, 21 января 2019
Помпео и Чавушоглу обсудили вывод военных США из Сирии
в мире 08:42, 21 января 2019
Помпео и глава японского МИДа договорились о встрече
в мире 15:34, 20 января 2019
США заподозрили в передаче ракетных комплексов курдам
Лента новостей
в мире 21:49
Трамп заявил о новых фактах в «российском деле»
в мире 21:44
Санкции за дезинформацию могут ввести в ЕС
в мире 21:41
Меркель: Великобритания и ЕС «хорошо разводятся»
политика 21:37
Путин и Абэ обсуждали мирный договор в формате тет-а-тет
происшествия 21:36
Минобороны назвало новую версию крушения Ту-22М3
Другие новости
в мире 21:49
Трамп заявил о новых фактах в «российском деле»
в мире 21:44
Санкции за дезинформацию могут ввести в ЕС
в мире 21:41
Меркель: Великобритания и ЕС «хорошо разводятся»
в мире 21:22
Американским трансгендерам запретят служить в армии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top