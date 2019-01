Ответственный за отношения с РФ замглавы Госдепа покинул пост

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку. Он покинет свой пост 15 февраля. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

Госсекретарь США Майк Помпео высоко оценил работу своего помощника. Помпео также отметил, что ценил «советы и мудрость» Митчелла, когда он возглавлял европейскую рабочую группу в нынешней администрации. Об этом он написал в Twitter.

Wess has done an outstanding job as Assistant Secretary. I have valued his counsel and wisdom as he has led our European team in this administration. I wish him and his wife Elizabeth, who is also a committed public servant, much happiness with their two young children. https://t.co/BkrNWOJGOl