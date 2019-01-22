Ответственный за отношения с РФ замглавы Госдепа покинул пост

https://news.ru/storage/news/3b000c834441e555aa5ae5d85213c66e/9709eb6c-a823-490b-9f24-aa74ee19b8c4_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уэсс Митчелл

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку. Он покинет свой пост 15 февраля. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

«Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии», — рассказал Палладино.

Госсекретарь США Майк Помпео высоко оценил работу своего помощника. Помпео также отметил, что ценил «советы и мудрость» Митчелла, когда он возглавлял европейскую рабочую группу в нынешней администрации. Об этом он написал в Twitter.

Wess has done an outstanding job as Assistant Secretary. I have valued his counsel and wisdom as he has led our European team in this administration. I wish him and his wife Elizabeth, who is also a committed public servant, much happiness with their two young children. https://t.co/BkrNWOJGOl — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 22 января 2019 г.

Действующий президент США Дональд Трамп лично назначил Митчелла на должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Он получил данный пост в сентябре 2017 года и занимался выстраиванием отношений с Россией и Украиной.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Россия не обречены на вечное соперничество, как это было в годы холодной войны. Данное заявление было сделано по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Он также отметил, что Россия должна поменять внешнеполитический курс, в том числе в отношении к украинскому государству.