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Получение гражданства США упростят для профессионалов

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что пребывание высококвалифицированных специалистов в стране в скором времени будет упрощено.

«Держатели визы H1-B (визы высококвалифицированного специалиста. — Прим.) могут быть уверены, что скоро произойдут изменения, которые упростят пребывание в стране, включая путь к получению гражданства», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, нужно поощрять талантливых и высококвалифицированных людей выбирать для карьеры Соединённые Штаты Америки.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум. О своём решении американский лидер написал в Twitter, аргументировав его непримиримостью демократов в вопросах безопасности границ.


#сша #Трамп #виза
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