Получение гражданства США упростят для профессионалов

https://news.ru/storage/news/efa0f52f51b5419cccf09af2de0940f7/f22d4e57-3649-49ca-9650-d44716f0b03f_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Президент США Дональд Трамп заявил, что пребывание высококвалифицированных специалистов в стране в скором времени будет упрощено.

«Держатели визы H1-B (визы высококвалифицированного специалиста. — Прим.) могут быть уверены, что скоро произойдут изменения, которые упростят пребывание в стране, включая путь к получению гражданства», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, нужно поощрять талантливых и высококвалифицированных людей выбирать для карьеры Соединённые Штаты Америки.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум. О своём решении американский лидер написал в Twitter, аргументировав его непримиримостью демократов в вопросах безопасности границ.