Получение гражданства США упростят для профессионалов

Президент США Дональд Трамп заявил, что пребывание высококвалифицированных специалистов в стране в скором времени будет упрощено.

По его словам, нужно поощрять талантливых и высококвалифицированных людей выбирать для карьеры Соединённые Штаты Америки.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.