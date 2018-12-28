КНР приравняет употребление допинга к преступлению

https://news.ru/storage/news/15206e5ebf56daccee7386da5df0ef71/5ae21721-e856-4a16-ab04-03e1c1a48507_850.jpg Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Госуправление КНР по делам спорта и Верховный народный суд прилагают все усилия для того, чтобы в 2019 году употребление спортивного допинга стало уголовно наказуемо.

По словам директора госуправления по делам спорта Гоу Чжунвэя, эксперты изучают юридическую трактовку по вопросу противодействия употреблению допинга. Публикация нововведений планируется на начало 2019 года.

«Виновные в употреблении допинга будут нести уголовное наказание. Мы хотим показать миру, что серьезны относительно борьбы с допингом, и мы принимаем конкретные меры для этого», — заявил Чжунвэй

Ранее News.ru писал о том, что президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой срочно разрешить вопрос с московской лабораторией, так как эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не могут получить доступ к данным проверки допинг-проб.