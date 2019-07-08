Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал актом пиратства задержание властями Гибралтара танкера Grace 1.
Задержание танкера является пиратством. Тегеран решительно отвергает подобные действия, которые ведут к усилению напряжённости в регионе, — передаёт слова Мусави телеканал Al Jazeera.
Он также отметил, что танкер не заходил в чужие территориальные воды.
Гибралтар, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержал танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании.
Как ранее писал News.ru, Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.