https://static.news.ru/photo/35d0ef38-a14a-11e9-a1a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: marinetraffic.com

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал актом пиратства задержание властями Гибралтара танкера Grace 1.

Задержание танкера является пиратством. Тегеран решительно отвергает подобные действия, которые ведут к усилению напряжённости в регионе, — передаёт слова Мусави телеканал Al Jazeera.

Он также отметил, что танкер не заходил в чужие территориальные воды.

Гибралтар, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержал танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании.

Как ранее писал News.ru, Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.