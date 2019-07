В Израиле активно прорабатывается поездка премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Индию. Это подтвердили News.ru сразу два израильских источника, знакомые с процессом подготовки. Одной из тем для обсуждения с индийским премьер-министром Нарендрой Моди станет военно-техническое сотрудничество (ВТС). За последнее время индийцы заключили с компаниями из еврейского государства несколько оборонных контрактов, которые привлекли внимание своим масштабом. Интриги добавляет желание Нью-Дели заменить российские ракеты класса «воздух-воздух» израильскими: во время последних боёв в Кашмире товар из России себя не оправдал, говорят индийцы.

Изначально Нетаньяху и Моди, которые любят демонстрировать свои хорошие дружеские отношения, планировали встретиться в феврале этого года, однако мероприятие было отменено в последний момент. В общем-то, у Нетаньяху было много дел дома: от досрочных выборов в законодательный орган страны до регулярных обострений на юге и севере. Последний визит израильского премьера в Индию проходил в январе 2018 года. Сейчас, как ожидают источники News.ru, поездка израильского премьера состоится ближе к осени, до того, как пройдут повторные досрочные выборы в Кнессет — парламент еврейского государства. Нетаньяху по традиции используют качество своих контактов с лидерами зарубежных стран как средство воздействия на электорат в Израиле. Правда, идея сделать внутриполитический капитал на визите в Индию выглядит сомнительно. Очевидно, что план отправиться туда продиктован внутренней логикой развития индийско-израильских связей.

Накануне Rafael Advanced Defense Systems — израильская оборонная компания, которая производит оружие для армии еврейского государства, — подписала контракт Kalyani Rafael Advanced Systems Ltd. India (KRAS) на $100 млн. По данным израильской прессы, в рамках этого соглашения будет изготовлена тысяча ракет средней дальности Barak-8 (LR-SAM или MR-SAM) для индийской армии. По условиям контракта, KRAS выступит как субподрядчик и будет отвечать за сборку, интеграцию и испытания снарядов в Индии. Последовавшим вслед за этим крупным соглашением стала сделка израильской Israel Aerospace Industries Ltd. c индийцами на $50 млн. Договор предусматривает техническое обслуживание и ряд других услуг для ЗРК Barak-8. Вице-президент Israel Aerospace Industries Ltd. и генеральный директор Systems, Missiles & Space Group Боаз Леви говорит:

Этот контракт является прорывным, поскольку он двигает нас от разработки и поставки систем к удовлетворению оперативных потребностей наших клиентов.

ВТС Индии и Израиля не может не волновать российское руководство. По данным западной прессы, Индия в начале этого года оказалась крайне недовольна приобретёнными у России авиационными управляемыми ракетами Р-77. Это стало понятно после обострения в спорном штате Кашмир. Так, индийское правительство детально проанализировало удар самолётов по Балакоту в Пакистане 26 февраля и ответную атаку Исламской Республики на индийские цели 27 февраля. Чиновники и военные эксперты в Нью-Дели пришли к выводу, что Исламабад вряд ли решился бы на ответный ход, если бы Индия имела превосходящую по уровню систему ПВО и достаточные ресурсы для нанесения серьёзного контрудара.

vitalykuzmin.net

В сложившихся условиях власти решили предпринять серию шагов, чтобы укрепить боевые возможности Военно-воздушных сил, — говорили источники в правительстве Индии спустя шесть недель после военного инцидента в небе над Кашмиром.

Местная пресса утверждает , что Индия теперь рассматривает израильские ракеты в качестве замены российским. Истребители Су-30 индийских ВВС могут быть перевооружены израильскими ракетами класса «воздух-воздух», говорят источники индийской телекомпании NDTV.

Пакистанские Военно-воздушные силы преподнесли сюрприз индийским, запустив ракеты класса «воздух-воздух» из воздушного пространства оккупированного Пакистаном Кашмира, — говорит Самир Джоши, ветеран Каргильской войны. — Ракеты типа AMRAAM (американского производства — News.ru) на самом деле превосходят по своим возможностями ракеты «воздух-воздух», которые находятся на вооружении индийских ВВС.

Впрочем, одновременно аналитики Военно-воздушных сил Индии просчитывают возможность оснащения истребителей Су-30 ракетами «воздух-воздух» Astra местного производства. Чем закончится дело, пока неясно, однако можно сделать вывод, что такие намерения Нью-Дели — тревожный сигнал для Москвы.