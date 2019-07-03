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Европейский союз выразил искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, которые погибли близ Североморска.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. — Евросоюз (@EUinRussia) 3 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ранее президент России Владимир Путин в ходе экстренной встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников. Он отметил, что среди жертв пожара на глубоководном аппарате — семь капитанов первого ранга, два героя России.

О трагедии также высказались глава кабмина Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, а Володин назвал их гибель большим горем для всех.

Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них два Героя России и 7 капитанов первого ранга.