Как писал News.ru, ранее президент России Владимир Путин в ходе экстренной встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников. Он отметил, что среди жертв пожара на глубоководном аппарате — семь капитанов первого ранга, два героя России.
О трагедии также высказались глава кабмина Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, а Володин назвал их гибель большим горем для всех.
Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них два Героя России и 7 капитанов первого ранга.