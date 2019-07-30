Новоиспечённый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в глазах турок стал потенциальным «лекарством» для ухудшающихся отношений между Анкарой и западными столицами. Причина — турецкие корни главы британского правительства, тему которых в очередной раз подняли мировые СМИ и даже само турецкое руководство. Как оказалось, родственные связи Бориса Джонсона смогли покрыть для властей Турецкой Республики всё — даже оскорбительный лимерик в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана, авторство которого принадлежит британскому политику.

Турецкая деревушка Калфат, которая находится в 80 км от турецкой столицы, — родина предков Джонсона по мужской линии. Долгое время политик изучал историю своей семьи и пришёл к выводу, что один из его предков поселился в Калфате в 1813 году.

Кажется, что на фоне вступления эксцентричного политика в должность премьера о его родословной вспомнила вся Турция. В республике накануне успели «отпраздновать» то, что новый британский премьер является «османским внуком». Турецкое общественное мнение убеждено : корни Джонсона помогут Турции улучшить отношения с Западом, который, похоже, окончательно, укрепился во мнении, что один из членов НАТО под чутким руководством Эрдогана превратился в султанат. Турок вроде бы не особо пугают и пренебрежительные высказывания Джонсона по отношению к их стране и исламу. Местные СМИ ласково называют Бориса «турком» и пишут, что «османский внук становится премьер-министром», и что для Британии это только плюс. Некоторый оптимизм виден и в высказываниях представителей высших эшелонов турецкой власти.

Борис Джонсон и Реджеп Тайип Эрдоган www.ensonhaber.com

Так, после официального вступления Джонсона в должность турецкий лидер поздравил его в Twitter, выразив надежду на то, что отношения между Турцией и Великобританией теперь станут гораздо лучше. Шеф турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу также выразил приветствие новому премьер-министру Великобритании, «расшарив» видео с турецкими журналистами, которые спрашивали Джонсона о его корнях ещё в 2016 году, во время визита британца в Анкару. Похоже, власти Турции ничуть не смущены тем фактом, что в том же 2016 году экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел победил в конкурсе на самое едкое стихотворение о президенте Турции, который был организован британским журналом Spectator. В ставшем известном лимерике (пятистишии абсурдистского содержания), которое, кстати, активно зачитывали по российскому телевидению, Джонсон оскорбительно задел Эрдогана.

В Калфате устроили настоящий праздник по поводу того, что Джонсон возглавил британское правительство. Местные жители говорят, что новоиспечённый премьер обязан цветом своих волос именно турецким предкам. Та ветвь, потомком которой является Джонсон, всегда отличалась светлой, нехарактерной для турок шевелюрой, говорят старожилы.

Светлость (волос — News.ru) Бориса Джонсона происходит именно от этого, — обращает внимание житель Калфата Мустафа Бал.

Прадедом Джонсона был известный турецкий журналист Али Кемаль. Однако, если Али родился уже в Стамбуле, то его родители ещё помнили Калфат. Али Кемаль — человек непростой судьбы. Несколько лет он провёл в Великобритании в ссылке и выступал против так называемой фракции Младотурок, которые в 1913 году пришли к власти в Турции и стали причиной разгрома Османской империи в Первой мировой войне. После перехода в 1918 году Стамбула в руки союзников Кемаль некоторое время был министром внутренних дел при правительстве великого визиря Дамата Мехмеда Ферида-паши. В 1922 году знаменитый предок Джонсона был похищен и убит политическими оппонентами. Он оставил после себя сына Османа, который ещё во время Первой мировой войны сменил фамилию на Джонсон.

Впрочем, родословная Джонсона — это не только турки. Ещё в 2017 году глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ упоминал, что в Джонсоне есть 5% русской крови. По словам российского министра, об этом политик говорит сам.

Он себя называет Борис, признается, что это от русских корней, поэтому Борис, — говорил шеф российской дипломатии. — Он клянётся, что у него — русская прабабушка или бабушка, русская кровь есть пятипроцентная.

Но «русскость» Джонсона никак не повлияла на внешнюю политику Соединённого Королевства в то время, когда он занимал пост министра иностранных дел. Скорее, наоборот, Джонсон проявил себя как наиболее яростный критик Кремля. В связи с этим можно сделать вывод, что радоваться турецкому руководству особо нечему.