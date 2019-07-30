Новоиспечённый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в глазах турок стал потенциальным «лекарством» для ухудшающихся отношений между Анкарой и западными столицами. Причина — турецкие корни главы британского правительства, тему которых в очередной раз подняли мировые СМИ и даже само турецкое руководство. Как оказалось, родственные связи Бориса Джонсона смогли покрыть для властей Турецкой Республики всё — даже оскорбительный лимерик в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана, авторство которого принадлежит британскому политику.
Турецкая деревушка Калфат, которая находится в 80 км от турецкой столицы, — родина предков Джонсона по мужской линии. Долгое время политик
Кажется, что на фоне вступления эксцентричного политика в должность премьера о его родословной вспомнила вся Турция. В республике накануне успели «отпраздновать» то, что новый британский премьер является «османским внуком». Турецкое общественное мнение
Так, после официального вступления Джонсона в должность турецкий лидер поздравил его в Twitter, выразив надежду на то, что отношения между Турцией и Великобританией теперь станут гораздо лучше. Шеф турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу также выразил приветствие новому премьер-министру Великобритании, «расшарив» видео с турецкими журналистами, которые спрашивали Джонсона о его корнях ещё в 2016 году, во время визита британца в Анкару. Похоже, власти Турции ничуть не смущены тем фактом, что в том же 2016 году экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел победил в конкурсе на самое едкое стихотворение о президенте Турции, который был организован британским журналом Spectator. В ставшем известном лимерике (пятистишии абсурдистского содержания), которое, кстати, активно зачитывали по российскому телевидению, Джонсон оскорбительно задел Эрдогана.
В Калфате
Светлость (волос — News.ru) Бориса Джонсона происходит именно от этого, — обращает внимание житель Калфата Мустафа Бал.
Прадедом Джонсона был известный турецкий журналист Али Кемаль. Однако, если Али родился уже в Стамбуле, то его родители ещё помнили Калфат. Али Кемаль — человек непростой судьбы. Несколько лет он провёл в Великобритании в ссылке и выступал против так называемой фракции Младотурок, которые в 1913 году пришли к власти в Турции и стали причиной разгрома Османской империи в Первой мировой войне. После перехода в 1918 году Стамбула в руки союзников Кемаль некоторое время был министром внутренних дел при правительстве великого визиря Дамата Мехмеда Ферида-паши. В 1922 году знаменитый предок Джонсона был похищен и убит политическими оппонентами. Он оставил после себя сына Османа, который ещё во время Первой мировой войны сменил фамилию на Джонсон.
Впрочем, родословная Джонсона — это не только турки. Ещё в 2017 году глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ упоминал, что в Джонсоне есть 5% русской крови. По словам российского министра, об этом политик говорит сам.
Он себя называет Борис, признается, что это от русских корней, поэтому Борис, — говорил шеф российской дипломатии. — Он клянётся, что у него — русская прабабушка или бабушка, русская кровь есть пятипроцентная.
Но «русскость» Джонсона никак не повлияла на внешнюю политику Соединённого Королевства в то время, когда он занимал пост министра иностранных дел. Скорее, наоборот, Джонсон проявил себя как наиболее яростный критик Кремля. В связи с этим можно сделать вывод, что радоваться турецкому руководству особо нечему.