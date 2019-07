По данным РИА Новости , в результате погиб украинский лётчик из Мелитополя.

Согласно данным avia.pro, оба воздушных судна принадлежали авиакомпании Alfa Air. При этом по неподтверждённой информации самолёты могут быть собственностью грузовой авиакомпании Europa Air. Вместе с тем с 26 июля сертификат эксплуатанта данного перевозчика был аннулирован Государственной авиационной службой Украины.