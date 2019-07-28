https://static.news.ru/photo/33adfebc-5f1e-11e9-95a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Два транспортных самолета Ил-76, принадлежащих Украине, уничтожены в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра в Ливии.

По данным РИА Новости , в результате погиб украинский лётчик из Мелитополя.

Согласно данным avia.pro, оба воздушных судна принадлежали авиакомпании Alfa Air. При этом по неподтверждённой информации самолёты могут быть собственностью грузовой авиакомпании Europa Air. Вместе с тем с 26 июля сертификат эксплуатанта данного перевозчика был аннулирован Государственной авиационной службой Украины.

#Libya . video shows airstrikes by #GNA forces since dawn on #Jufra Airbase controlled by #LNA . Two Ilyushin transport planes, one air defence system, drones, ammunition dumps were targeted. pic.twitter.com/e28O5HAvWV — Moftah Mosbah (@mmelumami) 26 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что ливийский конфликт, похоже, вскоре может выйти за пределы бывшей Джамахирии. Турция, которая не так давно официально заявила о поставках оружия Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, рискует быть втянутой в полномасштабное военное противостояние с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Ситуация обострилась из-за угроз последнего атаковать турецкие суда и самолёты.