Два транспортных самолета Ил-76, принадлежащих Украине, уничтожены в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра в Ливии.
По данным РИА Новости, в результате погиб украинский лётчик из Мелитополя.
Согласно данным avia.pro, оба воздушных судна принадлежали авиакомпании Alfa Air. При этом по неподтверждённой информации самолёты могут быть собственностью грузовой авиакомпании Europa Air. Вместе с тем с 26 июля сертификат эксплуатанта данного перевозчика был аннулирован Государственной авиационной службой Украины.
Ранее News.ru писал о том, что ливийский конфликт, похоже, вскоре может выйти за пределы бывшей Джамахирии. Турция, которая не так давно официально заявила о поставках оружия Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, рискует быть втянутой в полномасштабное военное противостояние с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Ситуация обострилась из-за угроз последнего атаковать турецкие суда и самолёты.