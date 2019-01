Болтон: иранская авиакомпания перевозит вооружения

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что иранская авиакомпания Mahan Air участвует в транспортировке вооружения на Ближнем Востоке.

We fully support the action today by Germany to counter Iranian-sponsored terrorism in Europe by banning Mahan Air flights. Mahan Air exploits commercial air to support Iranian terrorism by transporting operatives, weapons, and funds throughout the Middle East and beyond.