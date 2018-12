Авиационный трап с пассажирами рухнул в США

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате инцидент в международном аэропорту Балтимора—Вашингтона в США. Там частично обрушился телескопический авиатрап.

Пострадавших доставили в местные больницы, их травмы не представляют опасности для жизни, сообщает телеканал CBS Baltimore.

#BREAKING: A jetway has reportedly collapsed at Baltimore-Washington International Airport (BWI). Multiple EMS units are responding, there is no word on official injuries at this time. https://t.co/lMqa9M7BRG