Российский корабль взял под наблюдение эсминец США

Эсминец ВМС США Donald Cook замечен во время прохода через пролив Босфор. Корабль взят под наблюдение российским сторожевым военным судном «Пытливый».

#ВМФ #ЧФ #Russian #Navy RFS 868 "Pytlivyy', a Krivak II Class frigate is today shadowing a #USNavy USS Donald Cook DDG-75, a Arleigh Burke-class guided missile destroyer as it inbound in the Black Sea. pic.twitter.com/XdZWnRYNEN

Боевая машина движется вглубь акватории Чёрного моря «для обеспечения безопасности», сообщает официальный Twitter Шестого флота Соединённых Штатов Америки.

#USSDonaldCook transited the Turkish Straits and entered the Black Sea Jan. 19, 2019 to conduct maritime security operations in support of regional allies and partners. pic.twitter.com/F8JDL9aLxG

В Кремле отправку эскадренного миноносца оценили как «злоупотребление миролюбием и мудростью России».

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco