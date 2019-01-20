США обвинили в злоупотреблении миролюбием России

США всё чаще злоупотребляют миролюбием России, и свидетельством тому является отправка Вашингтоном своего военного корабля в Чёрное море, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«США всё чаще начали злоупотреблять миролюбием Российской Федерации, мудростью, спокойствием и выдержкой руководства нашей страны. До бесконечности столь агрессивная политика (США) продолжаться не может», — цитирует парламентария РИА Новости.
Заход эсминца USS Donald Cook в Чёрное море он назвал провокацией и стремлением американской стороны заработать дивиденды. По его мнению, власти Соединённых Штатов дискредитировали себя в лице собственной нации в Афганистане и Сирии и теперь хотят реабилитироваться.
Ранее сенатор Алексей Пушков также прокомментировал заход американского эсминца в Чёрное море, отметив, что это не имеет никакого отношения к безопасности Штатов. Он порекомендовал американским кораблям держаться подальше от берегов РФ.