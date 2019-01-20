Пушков прокомментировал заход эсминца США в Чёрное море

https://news.ru/storage/news/efe83e5f5abc7fccfddcc27c5f4007dc/f5d274f8-220a-4423-b618-c30f0de4d48e_850.jpg Federation Council of Russia/via/Global Look Press

Алексей Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление в Чёрном море эсминца USS Donald Cook. По его словам, американские корабли стали слишком часто заходить в этот регион.

«Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор также посоветовал американским морякам держаться подальше от берегов России.

Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 января 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что российские военнослужащие отслеживают пребывание в черноморской акватории эсминца ВМС США. За действиями корабля следит, в частности, сторожевой корабль «Пытливый». Кроме того, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.