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Пушков прокомментировал заход эсминца США в Чёрное море

Алексей Пушков Federation Council of Russia/via/Global Look Press

Алексей Пушков

общество [ версия для печати ]

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление в Чёрном море эсминца USS Donald Cook. По его словам, американские корабли стали слишком часто заходить в этот регион.

«Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор также посоветовал американским морякам держаться подальше от берегов России.

Ранее News.ru сообщал, что российские военнослужащие отслеживают пребывание в черноморской акватории эсминца ВМС США. За действиями корабля следит, в частности, сторожевой корабль «Пытливый». Кроме того, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.


#эсминец #черноеморе #пушков
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