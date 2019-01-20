Пушков прокомментировал заход эсминца США в Чёрное море

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление в Чёрном море эсминца USS Donald Cook. По его словам, американские корабли стали слишком часто заходить в этот регион.
«Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают», — написал Пушков в Twitter.
Сенатор также посоветовал американским морякам держаться подальше от берегов России.
Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 января 2019 г.
Ранее News.ru сообщал, что российские военнослужащие отслеживают пребывание в черноморской акватории эсминца ВМС США. За действиями корабля следит, в частности, сторожевой корабль «Пытливый». Кроме того, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.