Военные РФ следят за эсминцем США в Чёрном море

https://news.ru/storage/news/5ea8eff59a359136b02863b511d9664c/3feb3b7f-611a-431c-a556-cd5f660438db_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военнослужащие отслеживают пребывание в черноморской акватории эсминца ВМС США «Дональд Кук», сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США „Дональд Кук“ сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что за действиями «Дональда Кука» следит, в частности, сторожевой корабль «Пытливый». Кроме того, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Эскадренный миноносец зашёл в акваторию в 20:50 мск.

Ранее командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что США для сдерживания военно-морских сил России и Китая необходимо создавать новые корабли. В первую очередь, по мнению Брауна, требуются корабли, способные нести дежурства без экипажей на борту, писал News.ru.