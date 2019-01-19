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Военные РФ следят за эсминцем США в Чёрном море

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российские военнослужащие отслеживают пребывание в черноморской акватории эсминца ВМС США «Дональд Кук», сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США „Дональд Кук“ сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что за действиями «Дональда Кука» следит, в частности, сторожевой корабль «Пытливый». Кроме того, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Эскадренный миноносец зашёл в акваторию в 20:50 мск.

Ранее командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что США для сдерживания военно-морских сил России и Китая необходимо создавать новые корабли. В первую очередь, по мнению Брауна, требуются корабли, способные нести дежурства без экипажей на борту, писал News.ru.


#сша #черноеморе
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