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Корабли-беспилотники требуются США для сдерживания России

Abigayle Lutz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что США для сдерживания военно-морских сил России и Китая необходимо создавать новые корабли. В первую очередь, по мнению Брауна, требуются корабли, способные нести дежурства без экипажей на борту.

Соединённым Штатам также необходим боеспособный фрегат и большой надводный боевой корабль. Разработка и внедрение таких кораблей связаны с вновь наступившей «эрой соперничества великих держав», заявил вице-адмирал, выступая на симпозиуме Ассоциации надводных сил США, сообщает РИА Новости.

«На этот раз у нас две ревизионистские и возрождающиеся нации — Россия и Китай. Россия снова направляет свои атомные подводные лодки в район GI-UK (между Гренландией и Великобританией. — Ред.)  и бросает нам вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике», — сказал Браун.

Он добавил, что Китай демонстрирует силу в районе островов вблизи своего побережья, когда его ВМС сопровождают «каждый американский корабль».

Ранее News.ru сообщал, что США и Россия разрабатывают подводные беспилотники с ядерной начинкой. В скором будущем беспилотники существенно изменят концепцию противостояния и ведения боевых действий под водой, поскольку ведущие державы, похоже, будут использовать их не только для разведки, но и как стратегическое оружие.


#корабли #беспилотники #флот
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