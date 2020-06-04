Жители Миннеаполиса вышли на церемонию в память о Флойде

https://static.news.ru/photo/38d21190-a69d-11ea-9761-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Церемония прощания с афроамериканцем Джоном Флойдом, погибшим при задержании, проходит в американском городе Миннеаполисе. В мероприятии принимают участие родные мужчины.

Также на прощание пришли мэр города Джекоб Фрей и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, передаёт «Интерфакс».

Акция проходит в Северном центральном университете. Президент учебного заведения Скотт Хейген объявил о создании стипендии имени Флойда. Кроме того, он сообщил, что люди пожертвовали больше $50 тысяч, которые направят на помощь желающим получить образование темнокожим гражданам.

Гибель Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировала массовые беспорядки по всей стране. Полицейские заподозрили Флойда в попытке расплатиться в магазине фальшивым чеком. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.