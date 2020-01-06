Наталья Ковалёва из Твери, профессионально занимающаяся бодибилдингом, выложила в соцсети фото с актёром и мастером боевых искусств Жан-Клодом Ван Даммом из тренажёрного зала.
По словам девушки, селфи было сделано во время тренировки голливудского актёра.
Да, это Жан-Клод Ван Дамм во время тренировки, ну а я закончила свою, — написала она в своём Instagram.
В настоящий момент Ковалёва живёт и тренируется в Лос-Анджелесе. Рабочую визу в США она получила в 2019 году.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский показал процесс тренировки в спортзале. Фото из тренажёрного зала в здании администрации главы государства Зеленский опубликовал на странице в Facebook.
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