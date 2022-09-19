Зачем Клинтон потревожил тень Ельцина Клинтон решил внести вклад в борьбу демократов за ноябрьские мандаты конгрессменов

Фото: Consolidated News Photos/Global Look Press

Многократно шунтированный и стентированный Билл Клинтон вернулся в публичное пространство, открыв миру, что коллега Ельцин («друг Борис») фактически лично санкционировал расширение Североатлантического альянса на восток, к российским границам.

Почему с такими откровениями бывший президент США вылез именно сейчас, понять нетрудно. С одной стороны, обидно нынче быть просто мужем Хиллари и целесообразно время от времени напоминать о своих деяниях. С другой — надо внести собственный вклад в борьбу демократов за ноябрьские мандаты конгрессменов, с чем у партии осла пока немалые проблемы. Вот и пришлось снять печать секретности с диалога с Ельциным, который якобы на вопрос «друга Билла», верит ли он в то, что с американской базы в Польше США станут бомбить Россию, ответил отрицательно, но при этом-де сослался на «хрупких старушек», которые, мол, всего боятся и помнят Гитлера и даже Наполеона.

Месседж Клинтона предельно понятен. Русские, когда Россия еще была при Ельцине почти демократической страной, сами согласились на движение НАТО к своим границам, намекнув на необходимость некоторой компенсации для успокоения общественного мнения. А потому все нынешние российские претензии, и тем более война на Украине, не имеют под собой никаких законных оснований. Вашингтон еще при демократе Клинтоне все отрегулировал. Точка!

Да, мы прекрасно осознаем, каким противоречивым политиком был Борис Николаевич, на фоне которого даже нынешний Байден — скорее Ельцин-лайт. Помним его многочисленные чудачества с орошением самолетного колеса и дирижированием военным оркестром в Германии. Но, как отмечали тогдашние наши американские партнеры, его министр иностранных дел Андрей Козырев сам предлагал даже больше уступок, чем те, на которые за океаном могли рассчитывать.

В Париже Ельцин предложил снять боеголовки с наших стратегических ракет. То бишь фактически разоружить страну. И я лично наблюдал, как у «сопровождающих лиц» от удивления просто отвалились челюсти. В дальнейшем о такой революционной инициативе вежливо забыли. Но в своих реакциях Борис Николаевич был непредсказуем. Причем мог легко менять свои публичные взгляды в зависимости от изменчивой политической конъюнктуры. То есть в полном смысле был хозяином своего слова.

Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press Борис Ельцин

Но в то время ему позарез нужна была поддержка Клинтона. Приближались президентские выборы, а рейтинг Ельцина барражировал на уровне статистической погрешности. Из недавно рассекреченных документов штатовского Госдепа следует, что Борис Николаевич в телефонном разговоре униженно просил «друга Билла» воздействовать на директора МВФ Мишеля Камдессю для того, чтобы тот согласился выделить России заем хотя бы в $13 млрд. Нужно было срочно погасить долги по пенсиями и заплатить бюджетникам. То есть подбодрить самый верный электорат.

Не так давно «голос» МИД Мария Захарова рассказывала, как энергично американские дипломаты вмешивались в наши президентские выборы 1996 года, когда автомобилями развозились срочно доставленные в Москву огромные суммы в валюте. Она только постеснялась добавить, что так из-за океана финансировали кампанию по переизбранию Ельцина, который на тот момент полностью устраивал Вашингтон.

И вы хотите, чтобы в такой патовой для себя ситуации, после таких «одолжений» Ельцин задал бы Клинтону вопрос о том, а зачем вообще тогда Пентагону нужны базы в той же Польше? Неужто для сдерживания Германии или противодействия Ирану? Заодно сговорчивого Бориса поощрили стулом за столом «Большой семерки», который потом легко забрали.

Но спасибо, что Клинтон напомнил нам о той России, от которой мы далеко ушли за два последних десятилетия. Тут не о чем жалеть.