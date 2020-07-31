Власти США приняли бюджетный законопроект на $1,3 трлн

https://static.news.ru/photo/82b51dd4-d361-11ea-9496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vnoucek, F./Global Look Press

Палата представителей США приняла бюджетный законопроект на 2021-й финансовый год, который начнётся 1 октября 2020 года, на $1,3 трлн, следует из результатов голосования.

Так, законопроект поддержали 217 депутатов, против высказались 197, уточняет РИА Новости.

В частности, данный пакет предусматривает расходы на здравоохранение, образование, энергетику, науку, торговлю и суды. Примечательно, что более 50% ассигнований составляют военные расходы. Так, власти США выделили свыше $9 млрд на 91 новый самолёт F-35 и $22 млрд на девять новых кораблей ВМС.

В то же время на борьбу с пандемией COVID-19 выделено $9 млрд для санитарного регулятора CDC и $5 млрд — для Национальных институтов здравоохранения. Теперь пакет должен принять сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты инвестируют $250 млн в технологии тестирования на коронавирус, которые займут не более 15 минут. Об этом 31 июля сообщили в Минздраве страны.

Средства будут направлены семи разным компаниям, которые разрабатывают быстрые технологии для тестирования на COVID-19.