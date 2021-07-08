Власти США не видят необходимости в третьей прививке от COVID-19

Полностью вакцинированным от COVID-19 американцам нет нужды делать дополнительные прививки. Об этом говорится в совместном заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Американцы, которые были полностью привиты, на данный момент не нуждаются в бустерных дозах... Мы готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует их необходимость, — сообщают регуляторы.

Заявление было выпущено на фоне обеспокоенности появлением новых штаммов коронавируса и дискуссии вокруг необходимости ревакцинации для более эффективного противодействия.

В свою очередь фармацевтические компании Pfizer и BioNTech заявили о готовности предоставить регуляторам США и Евросоюза информацию о бустерных дозах своей вакцины от коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице началась ревакцинация от коронавируса. Пройти её можно с 1 июля в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля пройти повторную вакцинацию можно будет в городских поликлиниках.