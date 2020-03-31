https://static.news.ru/photo/a453d48a-73e9-11ea-964d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио поручил городской комиссии по правам человека начать расследование увольнения компанией Amazon работника склада, организовавшего забастовку.

30 марта Кристиан Смоллс принял участие в протестной акции у здания компании на острове Статен. Сотрудники требовали закрыть объекты на две недели для проведения масштабной дезинфекции из-за пандемии коронавируса.

Iâve directed @NYCCHR to launch an investigation into allegations that an Amazon worker on Staten Island was fired for raising health and safety concerns. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 31, 2020

Представитель Amazon Кристен Киш заявила, что мужчина нарушил карантин, чем подверг опасности коллег. Де Блазио отметил, что Смоллс мог быть уволен за то, что подверг сомнению безопасность продолжающих трудиться на складе сотрудников.

Если это так, то это будет нарушением нашего городского закона о правах человека, — подчеркнул мэр Большого яблока.

Сам Кристиан Смоллс назвал своё увольнение отражением «культуры апатии», царящей в компании, писал NEWS.ru.