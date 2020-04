30 марта Кристиан Смоллс принял участие в протестной акции у здания компании на острове Статен. Сотрудники требовали закрыть объекты на две недели для проведения масштабной дезинфекции из-за пандемии коронавируса.

I’ve directed @NYCCHR to launch an investigation into allegations that an Amazon worker on Staten Island was fired for raising health and safety concerns.