Власти Нью-Йорка раскрыли национальность умерших от СOVID-19

Пресс-секретарь губернатора штата Нью-Йорк Мелисса Дероса сообщила об обновлении местного сайта о коронавирусе. Теперь на нём публикуется расовая принадлежность погибших от COVID-19.
Об этом она
Сайт COVID-19 был обновлён, и теперь данные о смертности включают расовую принадлежность, — написала представитель политика.
Большинство (34%) жертв вируса на данное время — латиноамериканцы, 28% — афроамериканцы, 27% — белые, 7% — азиаты. В настоящий момент обработано 63% от общего числа смертей.
NEW: NYS COVID-19 website has been updated to include data on fatalities including race— Melissa DeRosa (@melissadderosa)
Table includes information based on 90% reporting for NYS excluding NYC
Table includes information based on 63% reporting for NYC, as provided by NYCDOH&MH
https://t.co/qm8wjotTgK April 8, 2020
Как писал NEWS.ru, число заражённых в США составляет 401,6 тысячи человек. 22 539 пациентов выздоровели, ещё 12 936 погибли.
По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.
В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.
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