Власти Нью-Йорка раскрыли национальность умерших от СOVID-19

https://static.news.ru/photo/dd2cffa8-79ce-11ea-83df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Пресс-секретарь губернатора штата Нью-Йорк Мелисса Дероса сообщила об обновлении местного сайта о коронавирусе. Теперь на нём публикуется расовая принадлежность погибших от COVID-19.

Об этом она сообщила в своём Twitter.

Сайт COVID-19 был обновлён, и теперь данные о смертности включают расовую принадлежность, — написала представитель политика.

Большинство (34%) жертв вируса на данное время — латиноамериканцы, 28% — афроамериканцы, 27% — белые, 7% — азиаты. В настоящий момент обработано 63% от общего числа смертей.

NEW: NYS COVID-19 website has been updated to include data on fatalities including race



Table includes information based on 90% reporting for NYS excluding NYC



Table includes information based on 63% reporting for NYC, as provided by NYCDOH&MH https://t.co/qm8wjotTgK — Melissa DeRosa (@melissadderosa) April 8, 2020

Как писал NEWS.ru, число заражённых в США составляет 401,6 тысячи человек. 22 539 пациентов выздоровели, ещё 12 936 погибли.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.