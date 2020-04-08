Число заразившихся коронавирусом в США превысило 400 тысяч

https://static.news.ru/photo/8770c5a8-79c5-11ea-a2ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Университет Джона Хопкинса сообщил о распространении коронавируса в Соединённых Штатах. Число заражённых составило 401,6 тысяч человек.

22 539 пациентов выздоровели, ещё 12 936 погибли, следует из данных, размещённых на сайте организации.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что реальное число россиян, инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19), может быть на 30% больше официальной статистики. Согласно математической модели, заболевших минимум 10 тысяч, так как часть граждан переносят недуг без выраженных симптомов, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина.