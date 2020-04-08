РАН: реальное число россиян с коронавирусом может быть больше на 30%

https://static.news.ru/photo/cf9a8596-79aa-11ea-9809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальное число россиян, инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19), может быть на 30% больше официальной статистики. Согласно математической модели, заболевших минимум 10 тысяч, так как часть граждан переносят недуг без выраженных симптомов, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина.

Должны быть вот такие асимптоматические, бессимптомные заразные люди, которые передвигаются, продолжают действовать в том же нормальном режиме. <...> Они не знают, что распространяют это заболевание и, несмотря на это, эту заразу распространяют по разным местам, — приводит слова исследователя телеканал «Россия-24».

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели. В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.

Ранее детский хирург высшей категории и по совместительству председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что у коронавируса есть множество симптомов, однако существуют наиболее яркие из них, которые позволяют заподозрить у больного COVID-19.

По его словам, у значительной части больных встречаются и другие признаки, среди которых — конъюнктивит, частичная утрата обоняния, заложенность носа. При этом медик подчеркнул, что лучшим способом избежать заражения является самоизоляция, писал NEWS.ru.