Врач назвал наиболее очевидные симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/d02490c6-7985-11ea-b8f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детский хирург высшей категории и по совместительству председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что у коронавируса есть множество симптомов, однако существуют наиболее яркие из них, которые позволяют заподозрить у больного COVID-19.

Есть яркая симптоматика, которая очевидна любому: высокая температура, выше 38 градусов, сухой лающий кашель, одышка, то есть частое дыхание с ощущением субъективной нехватки кислорода, — рассказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, у значительной части больных встречаются и другие признаки, среди которых — конъюнктивит, частичная утрата обоняния, заложенность носа. При этом медик подчеркнул, что лучшим способом избежать заражения является самоизоляция.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан, писал NEWS.ru.