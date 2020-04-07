В России за сутки выявили ещё 1175 случаев заражения коронавирусом

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За сутки в России зафиксировали ещё 1175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированны достигло 8672. Таковы данные оперативного штаба по состоянию на утро 8 апреля.

Заболевшие зафиксированы в 82 регионах. Число летальных исходов с момента начала распространения COVID-19 составило 63. Выздоровели 580 человек.

Как отметили в оперштабе, больше всего заразившихся в Москве — 5841. В лидерах антирейтинга Московская область (549 случаев), Санкт-Петербург (329) и республика Коми (119). За сутки от коронавируса скончались 5 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве от коронавируса вылечились ещё 48 пациентов. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, перед выпиской получили необходимые рекомендации.