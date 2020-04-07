В Москве от коронавируса вылечились ещё 48 пациентов

https://static.news.ru/photo/1bcd30a4-796e-11ea-b9d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки ещё 48 человек вылечились от коронавируса.

По её словам, все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, перед выпиской получили необходимые рекомендации.

Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 270 человек, — сказала она журналистам.