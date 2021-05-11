Власти Флориды объявили режим ЧП после атаки на Colonial Pipeline

https://static.news.ru/photo/ed76c9de-b2e4-11eb-a964-96000091f725_660.jpg Фото: ColPipe/facebook.com

Власти Флориды объявили о введении на территории штата режима чрезвычайного положения после кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline. Об этом в среду, 12 мая, сообщили журналисты NBC Miami.

Colonial Pipeline 7-го числа сообщила о кибератаке на свои системы с применением вируса-вымогателя. Преступникам удалось похитить около 100 Гб данных. Руководство компании ведёт работу над восстановлением сведений и возвращением к деятельности в штатном режиме.

10 мая стало известно, что из-за совершённой кибератаки американский Минтранс объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах. Режим распространили на Алабаму, Арканзас, Вирджинию, Делавэр, Джорджию, Кентукки, Луизиану, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильванию, Северную Каролину, Теннеси, Техас, Флориду, Южную Каролину и столичный округ Колумбия. В эти регионы поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.

Два дня спустя о введении режима ЧП объявили власти Флориды. Местный губернатор Рон де Сантис подписал соответствующий документ из-за возможных проблем с топливом. Режим ЧП введён на 30 дней и может быть продлён.

Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.