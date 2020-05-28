Вице-президент США сменил пресс-секретаря

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Президент США Дональд Трамп в четверг, 28 мая, подпишет указ, направленный на деятельность социальных сетей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани.

Президент Дональд Трамп планирует в четверг объявить об указе, направленном против соцсетей, — передаёт её слова телеканал CNN. Никакие детали об указе при этом не уточняются. Ранее под записями Трампа...