Вице-президент США сменил пресс-секретаря

Вице-президент США Майкл Пенс сменил пресс-секретаря, назначив на эту должность своего представителя Девина О'Мэлли.
Покинувшая пост пресс-секретаря Кэти Миллер стала директором по коммуникациям,
О'Мэлли ранее работал в Министерстве финансов Соединённых Штатов. К команде Белого дома он присоединился, когда Пенс возглавил Целевую группу по коронавирусу.
Кэти Миллер занимала должность пресс-секретаря вице-президента США с сентября 2019 года. Она является супругой старшего советника главы Штатов Дональда Трампа Стивена Миллера. Недавно девушка переболела коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.
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