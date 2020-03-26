На территории Соединённых Штатов выявлено 65 273 случая заражения COVID-19 и зарегистрировано 938 связанных с коронавирусной инфекцией смертей.
Эти цифры включают в себя инфицированных и умерших во всех 50 штатах, округе Колумбия, американских территориях, а также всех репатриированных из-за рубежа. Среда, 25 марта, стала самым смертоносным днём пандемии в США — по всей стране было зарегистрировано не менее 233 летальных исходов,
Для борьбы с распространением нового типа коронавируса министр обороны США Марк Эспер запретил военнослужащим покидать страну. Ограничения будут действовать в течение 60 дней и также будут распространяться на гражданский персонал армии и членов семей военных, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен