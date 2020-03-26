https://static.news.ru/photo/f6243076-6f24-11ea-a69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Соединённых Штатов выявлено 65 273 случая заражения COVID-19 и зарегистрировано 938 связанных с коронавирусной инфекцией смертей.

Эти цифры включают в себя инфицированных и умерших во всех 50 штатах, округе Колумбия, американских территориях, а также всех репатриированных из-за рубежа. Среда, 25 марта, стала самым смертоносным днём пандемии в США — по всей стране было зарегистрировано не менее 233 летальных исходов, передаёт CNN.

Для борьбы с распространением нового типа коронавируса министр обороны США Марк Эспер запретил военнослужащим покидать страну. Ограничения будут действовать в течение 60 дней и также будут распространяться на гражданский персонал армии и членов семей военных, писал NEWS.ru.