В США создадут ядерную крылатую ракету

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Американская компания Raytheon получила контракт на $2 млрд для создания ядерной крылатой ракеты Long-Range Standoff (LRSO). Об этом сообщает Defense News.

Это оружие получат американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-21 Raider. Производство LRSO запланировано на 2027 год. ВВС США хотят приобрести более тысячи таких ракет, дальность которых составит свыше 2,4 тысячи километров.

LRSO заменит AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), разработанную ещё в 1970-х годах, — говорится в материале.

Ранее американцы обеспокоились превосходством российского истребителя Су-57 над самолётом F-35. Эксперты считают, что мало кто может помешать российскому истребителю уничтожить взлётно-посадочные полосы противника. Это позволит вывести из строя большое количество американских военных самолётов на земле в самом начале противостояния. Удары также будут катастрофическими для американской военной инфраструктуры.