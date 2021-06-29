Истребители Су-57 представляют серьёзную угрозу для новейших американских самолётов F-35. Об этом сообщил американский военный портал Military Watch.

Российский истребитель пятого поколения должен заменить парк Су-27 и его более современные модификации. Cу-57 (в классификации НАТО «Уголовник») будет оснащён такими технологиями шестого поколения, как искусственный интеллект, мощные новые двигатели, лазерное оружие и другие.

Журналисты издания заявили, что конкурентами российского истребителя стали F-35А и истребитель F-X шестого поколения. Боевая машина из России представляет такую опасность, что способна сорвать операцию американских истребителей-невидимок, даже не сталкиваясь с ними в воздухе, благодаря новейшим гиперзвуковым ракетам. Речь идёт о Х-47М2 «Кинжал» и баллистической ракете класса «воздух — воздух» Р-37M.

Американские обозреватели обеспокоены , что мало кто может помешать российскому истребителю уничтожить взлётно-посадочные полосы противника. Это позволит вывести из строя большое количество американских военных самолётов на земле в самом начале противостояния.

Эти удары будут катастрофическими для американской военной инфраструктуры. От неё зависит боеспособность американских стелс-истребителей. Также Су-57 смогут уничтожить те истребители, которые базируются на авианосцах. Это произойдёт, если американские самолёты будут находиться в зоне действия «Кинжалов».

Эксперты издания отмечают, что превосходство российских боевых машин можно будет переломить в том случае, если американские и китайские самолёты будут оборудованы гиперзвуковыми авиационными комплексами, которые смогут конкурировать с российскими истребителями.

Ранее американские журналисты рассказали, что Россия нащупала слабое место НАТО. Дело в том, что на сирийской авиабазе Хмеймим размещены истребители МиГ-31К. Они находятся в уязвимой зоне НАТО. Российские самолёты обладают высокой дальностью поражения и высокой выносливостью. Они являются идеальными для атаки на страны Альянса.