Американский военный заявил, что США недооценили Россию Полковник в отставке Макгрегор: США недооценили Россию, решив поддержать Украину

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Власти США сильно недооценили Россию, поддержав Украину, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор во время эфира на YouTube-канале Judging Freedom. Он отметил, что мнение о плохом состоянии российской армии оказалось ошибочным. Макгрегор также считает, что украинские войска исчерпали все свои возможности, а «Россия, по всей видимости, сейчас достигла пика».

Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие, — сказал Макгрегор.

Ранее он заявил, что поведение Вашингтона по отношению к украинскому конфликту показывает, что целью Соединенных Штатов является унижение и уничтожение России, но этот план безумен. По его словам, США «максимально все испортили», а их действия подогревают конфликт. Эксперт уверен: все, что делает Вашингтон, лишь повышает вероятность прямого столкновения с Россией, из которого он вряд ли выйдет победителем.

Макгрегор считает, что военная мощь Украины в какой-то момент может рухнуть и тогда Штаты попытаются как-то вмешаться, что приведет к эскалации конфликта. Военный уверен, что США проиграют в прямой конфронтации с Россией, так как занимают менее выгодную позицию.