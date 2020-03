Люди посчитали, что наблюдают у пассажира симптомы коронавируса. В авиакомпании заявили, что человека с заражением COVID-19 на борту не было, у чихавшего нашли аллергию, уточняет Daily Mail.

Right now on a @united flight from VAIL to Newark. Got diverted to Denver for “security reasons”.... now landed. Rumor is that there was a “couging passenger” that is being de-planed. This is all rumor. Pilot has not given details. Stay tuned. #COVID #CoronaVirus # pic.twitter.com/DFPkq1hE1v