В США потребовали от Зеленского покаяться Профессор Гарварда Дершовиц потребовал от Зеленского покаяться за слова о Холокосте

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Почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту. Ученый напомнил про заявление Зеленского в марте прошлого года о том, что «80 лет назад украинцы спасли евреев». Профессор указал на то, что большинство украинцев либо молчали, либо участвовали в массовых убийствах евреев, пишет Newsweek.

В недавнем прошлом он лживо отрицал роль украинского народа в Холокосте. Он ни разу не извинился за следующее заявление, сделанное им в марте прошлого года: «Украинцы сделали выбор 80 лет назад, мы спасли евреев...», — возмутился Дершовиц.

Он добавил, что подобные заявления со стороны украинского президента можно охарактеризовать как «вариацию на тему отрицания Холокоста или его умаления».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Яир Лапид обеспокоен судьбой евреев в России после объявления там частичной мобилизации и призвал главу авиакомпании El Al обеспечить продолжение рейсов между двумя странами. Как отметил гендиректор израильского МИД Алон Ушпиз, Лапид поручил принимать больше иммигрантов из России, что потребует мер не только по увеличению рейсов, но и в области виз и дальнейшего размещения мигрантов в стране.