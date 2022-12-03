В США показали новейший стратегический бомбардировщик с технологией «стелс» Northrop Grumman показала стратегический бомбардировщик США B-21 Raider

Фото: Us Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из крупнейших оборонных подрядчиков в США, компания Northrop Grumman 2 декабря представила на заводе в Палмдейл (штат Калифорния) бомбардировщик B-21 Raider. В трансляции, которая велась на сайте компании, его назвали первым в мире бомбардировщиком шестого поколения.

B-21 Raider — это будущее средств сдерживания, — заявили в Northrop Grumman.

Создатели отметили, что самолет произведен с использованием технологии «стелс», что позволит ему преодолевать самые передовые системы ПВО. Также, утверждают в Northrop Grumman, B-21 Raider сможет достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения.

Присутствовавший на презентации министр обороны США Ллойд Остин ранее назвал событие «историческим». В Northrop Grumman обещают, что бомбардировщик поднимется в воздух в 2023 году. Еще пять самолетов такого типа находятся на разных стадиях производства.

B-21 Raider назван в честь подполковника Джеймса Дулиттла, командующего бомбардировкой Японии в ответ на атаку Перл-Харбора во Второй мировой войне.

Ранее индийский журналист Парт Сатам в EurAsian Times заявил, что американская корпорация Lockheed Martin скопировала российские разработки в сфере военной авиации при создании истребителя F-35. По его мнению, конструкция сопла американского истребителя сильно напоминает схему, использованную в Як-141 конструкторского бюро имени Яковлева.